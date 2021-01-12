استهداف مدفعية العدو الإسرائيلي عدة مناطق في جنوب لبنان

الأربعاء, 04 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي باثنتين وتسعين قذيفة وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام اضافة إلى سهل بلاط بعد اطلاق صواريخ من احدى المناطق الجنوبية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أدى قصف العدو الاسرائيلي إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.

وسيّر الجيش دوريات في المنطقة وأقام عدداً من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ.

تتم متابعة الوضع مع قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان.