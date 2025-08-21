الخميس, 21 آب 2025

أُقيم في قيادة فوج التدخل الثاني - الزهراني حفل افتتاح مركز للتدريب على عمليات الدهم والقتال في الأماكن المبنية بدعم من السلطات البريطانية، وذلك بحضور السفير البريطاني في لبنانHamish Cowell ، وقائد الفوج، والملحق العسكري البريطاني المقدمCharles Smith، وعدد من الضباط.

يأتي افتتاح المركز ضمن إطار برنامج الدعم البريطاني المخصص للجيش، وسوف يساهم هذا المركز في تعزيز القدرات العملانية للجيش، ورفع مستوى احترافه خلال تنفيذ المهمات المختلفة، بخاصة حفظ الأمن.

في الختام، نفّذ عسكريو الفوج مناورة بالذخيرة الحية.