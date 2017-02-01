افتتاح مستوصف الرائد الشهيد وليد الشعار في برقايل

إعداد: نينا عقل خليل

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثّلًا بعضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، افتُتح في بلدة برقايل - عكار مستوصف الرائد الشهيد وليد الشعار الطبي، وذلك في حضور المطران باسيليوس منصور وعائلة الرائد الشهيد وليد الشعار، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية، وشخصيات سياسية واجتماعية.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى اللواء الركن شريم كلمة قال فيها: «إنّنا نبارك لأهلنا في عكار افتتاح المستوصف الذي حمل اسم بطل مقدام، جسَّد بشجاعته في أرض المعركة، وقتاله حتى الشهادة في مواجهة المجموعات الإرهابية في نهر البارد، أبهى صور الإخلاص والولاء للوطن. وذلك كله غير بعيد عن الشمال الحبيب، وبالتحديد منطقة عكار التي لم تبخل يومًا في تقديم خيرة أبنائها ورفد الجيش بدماء جديدة وشباب مندفع، لتكون بذلك خزّان المؤسسة العسكرية، وقلعة للعز ومنبعًا للرجولة».

كما شكر باسم العماد قائد الجيش كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، ثم جال في أرجائه مطّلعًا على أقسامه وتجهيزاته.