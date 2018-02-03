الأفعال الجرمية للقتلى الذين قضوا في عملية الحمودية

الأربعاء, 25 تموز 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

إلحاقاً لبياناتها السابقة، المتعلقة بعملية الدهم في بلدة الحمودية – بريتال بتاريخ 23 / 7 / 2018، توضح قيادة الجيش أن القتلى الثمانية الذين قضوا في أثناء تنفيذ العملية المذكورة، كان بسبب رفضهم الاستسلام للقوة المداهمة وإطلاقهم النار بواسطة أسلحة فردية ومتوسطة باتجاه عناصرها رغم إنذارهم مرات عدة. وبعد إجراء التقصيات والاستجوابات اللازمة بإشراف القضاء المختص، نورد الأفعال الجرمية لكل منهم:



1- علي زيد إسماعيل: مطلوب توقيفه بما يزيد عن 3000 ملاحقة قضائية ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام، وبلاغات بحث وتحر صادرة بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، سرقة سيارات، تزوير، ترويج عملة مزوّرة، سلب، تجارة أسلحة، إطلاق نار على المواطنين وقتل أحد العسكريين في أثناء إحدى محاولات توقيفه.



2- محمد زيد إسماعيل: شقيق علي، كان مسؤولاً عن جميع نشاطاته الجرمية، ومطلوباً للقضاء بموجب 416 ملاحقة قضائية صادرة بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، تزوير، قتل، نصب واحتيال، تهديد عسكريين ومحاولة قتلهم، وسرقة سيارات.



3- أحمد علي إسماعيل: مطلوب للقضاء بموجب ملاحقة قضائية بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، وإطلاق النار على عناصر القوى الأمنية.



4- يحيى أحمد إسماعيل: مطلوب للقضاء بموجب 12 ملاحقة قضائية صادرة بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات، السرقة، حيازة أسلحة وأعتدة وذخائر حربية.



5- بول جان نعمان: مقرب من القتيل علي زيد إسماعيل، ويتردد إليه بشكل مستمر، ويعمل ضمن مجموعته وهو متورط في تعاطي المخدرات.



6- زينب محمد إسماعيل: والدة القتيل علي، كانت موجودة مع المجموعة المسلحة التي أقدم عناصرها على فتح النار على عناصر القوة المداهمة.



7- السوري حسين علي المطر: المرافق الشخصي للقتيل علي إسماعيل وسائقه، وهو متورط في جميع نشاطاته الجرمية، ومطلوب للقضاء بموجب 365 ملاحقة قضائية صادرة بحقه بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، سرقة السيارات، ولإطلاقه قذيفة صاروخية باتجاه القوة المداهمة.



8- السوري ركان حسن الشمالي: من أصحاب السوابق الجرمية، مطلوب قضائياً لقيامه بأعمال تخريبية.