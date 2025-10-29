الإعلان عن فتح باب استقبال الطلبات لبرنامج الوساطة

الأربعاء, 29 تشرين الأول 2025

يعلن مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، عن بدء قبول طلبات الاشتراك في المقابلة الشفهية المقرر إجراؤها لاختيار المقبولين للانتساب لبرنامج التحكيم الذي ينظمه مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم، وذلك وفقًا لما يلي:

- المكان: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية - الريحانية.

- الزمان: اعتبارًا من 29 /10 /2025 ولغاية 17 /11 /2025.

للاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية على رقم الهاتف العسكري 1701 – تحويل 27944، أو عبر البريد الإلكتروني: rssc-adroffice@army.gov.lb

الشروط والمستندات المطلوبة