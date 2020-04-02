الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 02 تموز 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء Stefano Del Col، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو وذلك ضمن إجراءات مشدّدة للوقاية من وباء كورونا.

تناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق والخروقات البحرية والجوية، وأعاد الجانب اللبناني التأكيد على التزامه بالقرار 1701 وبمندرجاته كافة.

كما شدّد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة. وأعاد التأكيد على ضرورة ادراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة.

وأكد الجانب اللبناني تمسكه بحقوقه البحرية، وحذّر من خطورة القرار الإسرائيلي بالتنقيب في مناطق محاذية لحدوده البحرية.