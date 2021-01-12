الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 05 آب 2021

بتاريخ 5 /8 /2021 عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

تطرق الجانب اللبناني في بداية الاجتماع إلى العدوان الإسرائيلي الذي تخللته رمايات مدفعية وغارات جوية استهدفت أراضي لبنانية أمس وفجر اليوم، وحمّل العدوّ تبعات تغيير قواعد الاشتباك وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية.

كما شجب الجانب اللبناني ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الرعاة اللبنانيين في الآونة الأخيرة. واستنكر بشدة استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الأراضي السورية، معتبراً أنّ ما حصل في لحفد (جبيل) ووادي مجدل (الكورة) من نتائج لهذه الاعتداءات هو خرق واضح للسيادة اللبنانية. كما أدان الجانب اللبناني انتهاكات العدو المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزامه بالقرارات الأممية ولا سيما القرار 1701 ومندرجاته كافة.

أخيراً، شدّد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر، وبقعة B1 المحتلة والنقاط السبع عشرة الجديدة التي اعتُبرت خرقاً دائماً.