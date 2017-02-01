البطولة العسكرية الخامسة في المواي تاي

إعداد: روجينا خليل الشختورة

في حضور كل من قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهد، رئيس الاتحاد اللبناني الماستر سامي قبلاوي، رئيس اللجنة العسكرية للمواي تاي النقيب ديمتري صقر من المديرية العامة للأمن العام، والعقيد فادي الكبي من المديرية العامة لأمن الدولة، أُقيمت في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري البطولة العسكرية الخامسة في المواي تاي، وقد حل فريق الأمن العام في المركز الأول، تلاه الجيش اللبناني في المركز الثاني وفوج الإطفاء وقوى الأمن الداخلي في المركز الثالث (فئة الرجال).