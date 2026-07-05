الجيش اللبناني يحصد المراكز الثلاثة الأولى في سباق Run the city لمسافة ١٠ كلم الذي نظمته جمعية بيروت ماراثون بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٢٦