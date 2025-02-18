الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، ووحداته تُوسع انتشارها في القطاعين الشرقي والأوسط

الثلاثاء, 18 شباط 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخَي 17و18 /2 /2025، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية:

• العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي.

• العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط.

• مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.

كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.

وقد باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، لذا تؤكد قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.