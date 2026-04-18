الجيش يستنكر التعرض لليونيفيل ويُجري التحقيق اللازم لتوقيف المتورطين

السبت, 18 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل في منطقة الغندورية - بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية.

تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع اليونيفيل خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين.