الجيش يشارك ويتألق في لقاء ودي في لعبة المبارزة

إعداد: نينا عقل خليل

شـارك فريـق الجيش في لقـاء ودي في لعبة المبارزة (سيف المبارزة وسلاح الشيش) الذي جرى في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 28/6/2004 الى جانب الأندية المنضوية في الإتحاد اللبناني للمبارزة.

وجـاءت النـتائج الفردية للعسـكريين على النـحو الآتي:

- الرقيـب محمود علي أحمد من اللواء الثامن، الأول.

- الرقيـب زيـاد الجلبـوط من فوج التدخـل الثالـث، الثاني.

- العريف شفيق الخوري من اللواء التاسع والجندي جورج فياض من لواء الدعم، الثالث.