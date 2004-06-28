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أخبار رياضية
الجيش يشارك ويتألق في لقاء ودي في لعبة المبارزة
شـارك فريـق الجيش في لقـاء ودي في لعبة المبارزة (سيف المبارزة وسلاح الشيش) الذي جرى في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 28/6/2004 الى جانب الأندية المنضوية في الإتحاد اللبناني للمبارزة.
وجـاءت النـتائج الفردية للعسـكريين على النـحو الآتي:
- الرقيـب محمود علي أحمد من اللواء الثامن، الأول.
- الرقيـب زيـاد الجلبـوط من فوج التدخـل الثالـث، الثاني.
- العريف شفيق الخوري من اللواء التاسع والجندي جورج فياض من لواء الدعم، الثالث.