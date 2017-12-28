الجيش يكرّم شهداءه عشية العيد

أكاليل الزهر على الأنصاب التذكارية في وزارة الدفاع الوطني

عشية عيد الاستقلال كرّم الجيش شهداءه، فرُفِع العلم في المقرّات والمواقع والثكنات وأُديت له مراسم التكريم، وتلا قادتها «أمر اليوم» الذي وجّهه قائد الجيش إلى العسكريين في المناسبة، كما غمرت الأنصاب التذكارية للشهداء أكاليل الزهر ومشاعر الوفاء.

وللمناسبة، وضع وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف باسم الرؤساء الثلاثة، إكليلًا من الزهر على نصب الأمير فخر الدين عند مدخل وزارة الدفاع الوطني في اليرزة. بعد ذلك توجّه إلى نصب الجندي المجهول يرافقه الطفل مهدي قشاقش، حيث أدّت له ثلة من العسكريين التشريفات، ووضع إكليلًا من الزهر على النصب، وأضاء الشعلة.

كذلك، وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وعدد من ضباط القيادة، إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله.

في الإطار نفسه وضع قائد مقر عام الجيش ممثلًا العماد جوزاف عون إكليلًا من الزهر على نصب الخالدين.