الجيش ينفّذ عمليات دهم بحثًا عن مطلوبين ويوقف عددًا منهم في مناطق وادي عطا – عرسال والقصر – الهرمل والتبانة – طرابلس
الأربعاء, 07 كانون الثاني 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في منطقتي وادي عطا – عرسال والقصر – الهرمل، وأوقفت المواطن (ع.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد مخدرة وأعتدة عسكرية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التبانة – طرابلس المواطن (ع.ح.) لإطلاقه النار على أحد المواطنين بواسطة سلاح حربي بتاريخ 5 /1 /2026 ما أدى إلى مقتله، وذلك نتيجة خلافات سابقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.