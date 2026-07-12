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الجيش يوقف شخصَين ويضبط كمية من المخدرات والأسلحة وسيارة مسروقة
الأحد, 12 تموز 2026
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، دهمت المديرية منازل مطلوبين في عدة مناطق، وأوقفت شخصَين وفقًا لما يلي:
• المواطن (ع.ح.) في منطقة زحلة لانتمائه إلى إحدى عصابات السرقة، ولإقدامه على سرقة محتويات عدّة منازل.
• السوري (م.ع.) لعدم امتثاله لعناصر الدورية أثناء عملية دهم في بلدة حورتعلا - بعلبك، وضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.
• ضبط سيارة مسروقة في منطقة صنين - المتن.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المطلوبين.