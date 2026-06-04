الجيش يوقف عددًا من المتورطين في إشكال تَخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة ٣ أشخاص أحدهم بحالة خطرة في منطقة عائشة بكار – بيروت

الخميس, 04 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٤ /٦ /٢٠٢٦، وقع إشكال في منطقة عائشة بكار – بيروت نتيجة خلافات سابقة، تَخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة ٣ أشخاص أحدهم بحالة خطرة.

على الفور، حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت عددًا من المتورطين، وضبطت كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.