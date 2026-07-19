الجيش يوقف ٤ مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار باتجاه عسكري في الجيش واقتحام أحد المحلات بقوة السلاح

الأحد, 19 تموز 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز مجدلون – بعلبك المواطن (ح.م.) المطلوب لارتكابه عدة جرائم منها: إطلاق النار باتجاه عسكري في الجيش، قيادة سيارة تحمل لوحات مزوّرة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت وحدة أخرى في مدينة صيدا المواطنَين (ا.ع.) و(ا.م.) لإقدامهما بتاريخ سابق على اقتحام أحد المحلات بقوة السلاح في المدينة المذكورة.

كذلك دهمت وحدة أخرى في بلدة المنية – المنية الضنية منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ح.غ.) لحيازته أسلحة حربية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.