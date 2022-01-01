الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها في اقتصاد أوروبا والشرق الأوسط

العدد 125 - آذار 2024
الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها في اقتصاد أوروبا والشرق الأوسط
إعداد: اللواء الركن حسان عوده
رئيس الأركان في الجيش اللبناني