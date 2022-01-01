الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها في اقتصاد أوروبا والشرق الأوسط

الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها في اقتصاد أوروبا والشرق الأوسط

إعداد: اللواء الركن حسان عوده

رئيس الأركان في الجيش اللبناني