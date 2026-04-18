العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين

السبت, 18 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق باستشهاد عسكري وإصابة آخرَين نتيجة إطلاق نار خلال إشكال في منطقة باب التبانة، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت وحدة من الجيش 3 أشخاص لتورّطهم في الإشكال.

وبتاريخ اليوم 18 /4 /2026 وبعد ورود معلومات عن وقوع حادث داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة الهيكلية – طرابلس، توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث عثرت على جثة المواطن المطلوب (ا.ه.) الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد العسكري، وضبطت بجانب الجثة أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. بوشرت التحقيقات اللازمة للوقوف عند تفاصيل الحادثة بإشراف القضاء المختص.