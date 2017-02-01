اليوم الأولمبي لسباق الجري

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أخبار رياضية
شـارك عسـكريون من مختلف قطـع وألويـة الجيش الى جانب مؤسسات مدنيـة، في "اليوم الأولمبي" السنوي لسـباق الجري (مسافة 4 كلم) والذي نظمـته اللجـنة الأولمبية اللبنانية في منطقة بيروت انطلاقاً من عين المريسة وصولاً الى النادي العسكري المركزي والعودة.
وهنا النتيجة التي حققها العسكريون حسب الفئات العمرية:
• 25-15 سنة:
- العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الأول.
- العريف محمد العجمي من اللواء الثاني، الثاني.
- المعاون المجند ماريو أبو خليل من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.
• 35-26 سنة:
- العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير، الأول.
- العريف مالك نصر من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.
- الجندي الأول جاك دياب من اللواء الثاني، الثالث.
• 45-36 سنة:
- الرقيب الأول محمود عياش من اللواء السابع، الأول.
- العريف الأول علي مظلوم من لواء الحرس، الثاني.