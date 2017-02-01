اليوم الأولمبي لسباق الجري

إعداد: نينا عقل خليل

شـارك عسـكريون من مختلف قطـع وألويـة الجيش الى جانب مؤسسات مدنيـة، في "اليوم الأولمبي" السنوي لسـباق الجري (مسافة 4 كلم) والذي نظمـته اللجـنة الأولمبية اللبنانية في منطقة بيروت انطلاقاً من عين المريسة وصولاً الى النادي العسكري المركزي والعودة.

وهنا النتيجة التي حققها العسكريون حسب الفئات العمرية:

• 25­-15 سنة:

- ­ العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الأول.

- ­ العريف محمد العجمي من اللواء الثاني، الثاني.

- ­ المعاون المجند ماريو أبو خليل من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

• 35­-26 سنة:

- ­ العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير، الأول.

- ­ العريف مالك نصر من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

- ­ الجندي الأول جاك دياب من اللواء الثاني، الثالث.

• 45-36 سنة:

- ­ الرقيب الأول محمود عياش من اللواء السابع، الأول.

- ­ العريف الأول علي مظلوم من لواء الحرس، الثاني.