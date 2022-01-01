بدء تنفيذ نشاطات دعم مصابي الألغام وعائلاتهم

الخميس, 08 كانون الأول 2022

في سياق نشاطات دعم مصابي الألغام وعائلاتهم التي أطلقها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بتاريخ 3 / 12 / 2022 لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أقيم في ثكنة سعيد الخطيب – حمانا حفل تخريج دورة حول تربية النحل ومنتجاته لعدد من مصابي الألغام في لبنان بدعم من السلطات الكورية.

حضر التخريج العميد الركن جهاد البشعلاني رئيس المركز، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية السيد Park IL وممثلين عن الصندوق الائتماني لتعزيز الأمن الإنساني – حكومة سلوفانيا (ITF) إلى جانب عدد من الحضور.

في نهاية الدورة، تم تقديم قفائر نحل ومعدات ومواد إلى المتدربين، هبة من السلطات الكورية.