بطولة الصيف في التزلج للعام 2004

إعداد: نينا عقل خليل

النقيب سميح خليل أول الضباط والعريف أندريه نجم أول الأفراد

برعاية قائد الجيش العماد ميشال سليمان، ممثلاً بالعميد الركن ابراهيم كنعان قائد منطقة الشمال، أقيمت بطولة الصيف للجيش في التزلج للعام الحالي في جبل المكمل (القرنة السوداء) وذلك بتاريخ 19/6/2004، وقد شارك فيها ضباط ورتباء وأفراد من مختلف الألوية والقطع والوحدات العسكرية.

وفي ما يلي النتائج الفنية التي حققها العسكريون.

• سباق التعرج الطويل والقصير، فئة الضباط (ذكور) :

- ­ النقيب سميح خليل من لواء الدعم، الأول.

- ­ النقيب ريان معيكي من معسكر خدمة العلم الثاني، الثاني.

- ­ النقيـب دافـيد بشـعلاني من فـوج التدخل الثاني، الثالث.

• سباق التعرج الطويل والقصير، فئة الضباط (إناث) :

- ­ الرائد الطبيب راغدة أبو حيدر من الطبابة العسكرية، الأولى.

- ­ النقيب الإداري نورما رعد من قاعدة جونية البحرية، الثانية.

• فئة الرتباء والأفراد ­ الذكور:

- ­ العريف أندريه نجم من مدرسة التزلج، الأول.

- ­ الرقيب الأول إدوار جعجع من مدرس التزلج، الثاني.

- ­ العريف أحمد بطيخ من مدرسة التزلج، الثالث.

• فئة الرتباء والأفراد ­ إناث:

- ­ المؤهل إدميتا الأسطا من الطبابة العسكرية، الأولى.