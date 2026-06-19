تخريج دورة الأركان الأربعين ودورة الأركان الثانية باللغة الإنكليزية في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الجمعة, 19 حزيران 2026

أُقيم قبل ظهر اليوم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان – الريحانية حفل تخريج دورة الأركان الأربعين التي تضم ضباطًا من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطًا من الدول العربية الشقيقة، ودورة الأركان الثانية باللغة الإنكليزية. ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية وشخصيات ديبلوماسيّة وعدد من الملحقين العسكريين، إضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى رئيس الأركان كلمة جاء فيها: "يشكّل لقاؤنا في حفل التخريج رغم التحديات التي تمر بها البلاد دليلَ إرادةٍ وبارقة أمل. إنّ هذه المناسبة هي محطة بارزة تعكس استمرارية تعليم القادة في الجيش، والجهود الدؤوبة المبذولة من أجل إعداد ضباط أركان قادرين على التخطيط واتخاذ القرارات تحت ضغط الصعوبات الميدانية".

وختم بتهنئة المتخرجين والتنويه بجهود عناصر الكلية والأساتذة المدربين، شاكرًا الجامعات وبخاصة الجامعة اللبنانية على تعاونها الأكاديمي مع الجيش بهدف رفع المستوى الثقافي والعلمي لعناصره.

كما ألقى كلٌّ من طليع دورة الأركان وطليع الضباط العرب وطليع الضباط الأجانب وقائد الكلية كلمة بالمناسبة.