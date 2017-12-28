تخريج دورة مغوار بحر ودورات مختلفة في مجال الغطس وتقنيّاته

إعداد: نينا عقل خليل

أُقيم في قيادة فوج مغاوير البحر في ثكنة ميلاد النداف – عمشيت، احتفال تخريج دورة مغوار بحر ودورات مختلفة في مجال الغطس وتقنيّاته. حضر الاحتفال قائد الفوج العقيد الركن محمد المصطفى ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوّين وذوي المتخرّجين.

وبعد وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الفوج وأداء المتخرّجين القسم وتسلّمهم الشهادات، ألقى العقيد الركن المصطفى كلمة بالمناسبة، شدّد فيها على أهميّة هذه الدورات في تعزيز القدرات القتالية للعسكريين، وتوجّه إلى المتخرّجين قائلًا: «تدخلون اليوم من الباب الواسع لميدان الشرف والتضحية والوفاء، ميدان لم يخشَ دخوله قبلكم مغاوير بحر شجعان، ولن يتردد في ذلك أيضًا، رجالٌ مثلكم، يؤمنون بلبنان وطنًا حرًّا سيّدًا مستقلًّا».

وختم داعيًا إيّاهم كرجال نخبة من الجيش، إلى أن يقرنوا دائمًا في معرض قيامهم بالمهمّات الموكلة إليهم، بين الجانب العملاني الذي يتطلّب منهم الكثير من الحماسة والشجاعة والإقدام، والجانب المعنوي الذي يتطلّب التحلّي بأصول المناقبية والانضباط والتقيّد الصارم بالأنظمة والقوانين، وتقديم الولاء للوطن والجيش على أيّ ولاء آخر.