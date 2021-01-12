تسلّم هبة مقدمة من السلطات البريطانية للجيش اللبناني

الاثنين, 01 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تسلّم الجيش اللبناني 100 آلية نقل خفيفة مصفحة مقدمة هبة من السلطات البريطانية في مرفأ بيروت بحضور كلّ من ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر والقائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت السيد مارتن لونغدن.

وشكر العميد نصر باسم قائد الجيش السلطات البريطانية على دعمها المستمر للمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الآليات على أفواج الحدود البرية لتنفيذ المهمات الاستطلاعية والأمنية. وأمل أن تستمر المساعدات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع.

من جهته، أعلن القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت عن سروره لحضور تسليم 100 آلية خفيفة مصفحة مخصصة للدوريات، وأشار إلى أن بريطانيا خصّصت في وقت سابق أكثر من مئة مليون دولار للمساعدة في بناء أبراج مراقبة وتدريب أفواج الحدود البرية. وختم قائلاً:

" تفتخر بريطانيا بكونها صديقة وشريكة للبنان، ونتطلع إلى متابعة هذه الشراكة الاستراتيجية في المستقبل".