تسلُّم هبة مقدمة من السلطات الصينية

الأربعاء, 12 تشرين الثاني 2025

أُقيم في ثكنة فرنسوا الحاج – مرجعيون حفل تسلّم أنظمة طاقة شمسية مقدمة هبة من السلطات الصينية للجيش، بحضور السفير الصيني في لبنان Chen Chuandong، وقائد اللواء السابع ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والملحق العسكري الصيني Sr. Col. LiuChao، وقائد الكتيبة الصينية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل Col. Lin Wanlei، إلى جانب عدد من الضباط. وقد شملت الهبة، إضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية، تقديم معاينات طبية وتوزيع أدوية على عدد من العسكريين.

خلال الاحتفال، أشاد السفير الصيني بعلاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني والصيني، بخاصة ضمن إطار اليونيفيل، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسة العسكرية نظرًا لدورها الأساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره.