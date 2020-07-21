تشييع العريف الشهيد أنطوني جوزاف تقلا

الثلاثاء, 15 أيلول 2020

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عندقت - عكار، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين، العريف الشهيد أنطوني تقلا، الذي استشهد يوم الأول من أمس أثناء مداهمة منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في كنسية مار مارون - عندقت. وقد ألقى العقيد الركن كابي كتور ممثلاً كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، نوه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته، ومما قاله: " إنّ التحديات المصيريّة التي يواجهها وطننا، والتي تشمل جميع القطاعات وتمسّ مختلف أوجه الحياة، تجعل الجيش أكثر تمسّكًا بثوابتنا الوطنيّة، فلا مجال للتراجع، ولا مكان للتردد، إذ نُدرك أنّ المؤسسة العسكريّة هي الضامن الأوّل للأمن والاستقرار، ونقطة التقاء اللبنانيّين على اختلاف انتماءاتهم. فأعداؤنا يتربّصون بنا شرًّا ويتحيّنون الفرص للانقضاض على سلمنا الأهليّ، وسيبقى العسكريّون بالمرصاد لإفشال مخطّطاتهم الهدّامة".