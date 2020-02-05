تشييع العريف الشهيد أيمن مهدي المحمد

الأحد, 01 آذار 2020

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة الرامة- وادي خالد – عكار، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين، العريف الشهيد أيمن مهدي المحمد، الذي استشهد يوم أمس في الهرمل، بعد تعرّضه لكمين مسلح تخلله إطلاق نار. وبعد اجراء مراسم التكريم اللازمة له أمام مستشفى الهرمل الحكومي، تم تقليده أوسمة الجرحى والحرب والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في البلدة المذكورة. وقد ألقى العميد الركن وليد السيد ممثلاً كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، نوه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته، ومما قاله: "يعزُّ علينا أن نلتقي في وداعِ رفيقِ سلاحِنا العريف الشهيد أيمن مهدي المحمد، الذي طعَنتْهُ يدُ الغدر، فتركَ رحيلُهُ جرحاً عميقاً في قلوبِنا وقلوبِ أهلهِ وأصدقائه وأبناءِ بلدته، لكنّه سيبقى حيّاً في ضمائرنا، وهو الذي نذر حياتَه لرسالةِ الجندية، وكرّسَ الجزءَ الأكبرَ من وقتِه وطاقتِه لخدمةِ الوطنِ وحمايةِ شعبهِ".