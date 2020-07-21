تشييع العريف الشهيد محمد النشار في بلدة عيّات - عكار

الأحد, 27 أيلول 2020

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عيّات - عكار، العريف الشهيد محمد النشار الذي استشهد بتاريخ 27 /9 /2020 إثر تعرّض أحد مراكز الجيش في محلة عرمان – المنية لاعتداء إرهابي، وذلك بحضور حشد من المواطنين والعسكريين. وأقيمت مراسم التكريم اللازمة له أمام المستشفى الحكومي في طرابلس، حيث أدّت ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة.

وقد ألقى العقيد سليم حسن، ممثلاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمة بالمناسبة نوّه فيها بمناقبية الشهيد وإخلاصه للمؤسسة العسكرية، وجاء فيها: "لقد آلى الجيش على نفسه ملاحقة الإرهابيين أينما وُجدوا، وإحباط مخطّطاتهم الخبيثة وتفكيك خلاياهم، وذلك في موازاة تصدّيه للعدو الإسرائيلي، وتولّيه مسؤولية الأمن والاستقرار في الداخل وعلى الحدود. وسوف تستمر المؤسسة العسكرية في تحمّل مسؤولياتها مهما عَظُمت، إيماناً منها بأنّ خلاص لبنان لا يكون إلّا بقوّة جيشه، ووحدة شعبه في وَجه التحدّيات."