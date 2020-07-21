تشييع العسكريين الذين استشهدوا في محلة جبل البداوي- المنية

الاثنين, 14 أيلول 2020

أقيم في باحة المستشفى الحكومي- القبة - طرابلس حفل تكريمي للعسكريين الذين استشهدوا في محلة جبل البداوي- المنية قبل تسليمهم إلى ذويهم، بحضور ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن غازي عامر قائد منطقة الشمال، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وعائلات الشهداء.

استهلّ التشييع بإقامة مراسم التكريم لكلٍّ من الشهداء في باحة المستشفى، حيث أدّت لهم ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليدهم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية. وألقى العميد الركن عامر كلمة بالمناسبة جاء فيها: " فليعلم الإرهابيّون وكلُّ مَن تُسوّلُ له نفسه تهديدَ أمنِنا، أنّ الجيش اللبنانيّ عاقدٌ العزمَ على كسر شوكتهِم واقتلاع خلاياهم أينما وُجدت على امتداد لبنان، وألّا مفرَّ أمامَهم من قبضة العدالة التي ستلاحقُهم حيثما كانوا، وستطالُهم في أوكار الظلام التي يختبؤون فيها، وستُنزِل بهم الجزاء العادل، وتجعلُهم عبرةً لأمثالِهم من الجبناء الذين لا يَقْدرون على مواجهة مؤسّسة العنفوان والشموخ، فيغتالون رجالها غدرًا وانتقامًا".

ثم نُقِلت الجثامين إلى بلدات الشهداء: شان، كرم عصفور، ومشمش– عكار. وقد مثّل كلٌّ من العميد المهندس ابراهيم درنيقة والعميد الركن حنا الزهوري والعقيد المهندس عمر بركات، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفالات التأبين، وألقوا كلمات بالمناسبة نوّهوا فيها ببطولات الشهداء وتفانيهم في أداء الواجب العسكري.