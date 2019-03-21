تشييع المجند الشهيد الممددة خدماته ابراهيم محمد صالح

الثلاثاء, 04 حزيران 2019

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة رويسات الجديدة - المتن، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين، المجند الشهيد ابراهيم صالح، الذي استشهد يوم أمس في طرابلس، إثر تعرضه لإطلاق نار. وبعد اجراء مراسم التكريم اللازمة له أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، تم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته الرويسات. وقد ألقى العميد مروان فاضل ممثلاً وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، نوه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته ومما قاله: "إن المؤسسة العسكرية وهي تقدم التضحيات الغالية والمتواصلة دفاعاً عن لبنان، تضع نصب عينيها، قرار الاستمرار في مواجهة الإرهاب حتى النهاية، وتؤمن بأن النصر المحتّم على هذا الشرّ، آتٍ لا محالة، فلا تفريط بحرمة دماء الشهداء، ولا تهاون في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم. أمّا قوتنا في ذلك كلّه، فهي قوة الحق الذي نمتلك، حقنا في أرضنا وسيادتنا وكرامتنا، وحقنا في حماية شعبنا، في مواجهة طغمة من الغرباء الحاقدين العابثين".