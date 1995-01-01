تشييع المجند الشهيد الممددة خدماته محمود وليد ابراهيم

الأحد, 19 شباط 2023

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة بيت يونس- عكار المجند الشهيد الممددة خدماته محمود وليد ابراهيم الذي استشهد بتاريخ 19 /2 /2023 متأثراً بجراح كان قد أصيب بها أثناء تنفيذ مهمة جراء انفجار ذخيرة قديمة العهد.

استهلّ التشييع من أمام مستشفى سيدة المعونات - جبيل، حيث أجريت مراسم التكريم اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته بيت يونس، حيث أقيم حفل التأبين بحضور العقيد الركن كابي كتور ممثلاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها: "ستبقى في قلوبنا وضمائرنا. نحيّي روحك الطاهرة المحلقة في عالم الخلود اليوم وكل يوم، وباسم قائد الجيش العماد جوزاف عون نتقدم بأحر التعازي لأهلك وأصدقائك ومحبيك، ودمت أثراً طيباً في تاريخ جيشك المجيد وفي نفوس مواطنيك".