تشييع المجند الشهيد محمد راضي

الأربعاء, 21 حزيران 2017

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة معربون - البقاع، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين، المجند الشهيد محمد راضي، الذي استشهد يوم أمس في محلة رأس العين – بعلبك، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، وبعد اجراء مراسم التكريم اللازمة له، تم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته معربون، وقد ألقى العقيد الركن ربيع الزمار ممثلاً وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، نوه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته ومما قاله: " إن رسالتنا الواضحة من خلال ضريبة الدم التي قدّمها رفيقنا الشهيد يوم أمس، تكمن في أن الجيش لن يتهاون على الإطلاق مع المعتدين على حياة المواطنين والمخلين بالأمن والخارجين على القانون، وأنه مهما طال الزمن، لا بد أن يقع هؤلاء في قبضة العدالة وينالوا جزاءهم الذي يستحقون، فعيون الجيش لن تغفل أبداً عن حماية مسيرة الأمن والإستقرار، تماماً كما هي لن تغفل عن حماية حدود الوطن من خطر العدوّ الإسرائيلي والإرهاب".