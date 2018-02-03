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تعيين العميد الركن مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني، وعضواً في المجلس العسكري وترقيته إلى رتبة لواء.
الأربعاء, 13 حزيران 2018
بموجب المرسوم الرقم 3254 تاريخ 11 / 6 / 2018، عين العميد الركن مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الرقم 3253 تاريخ 11 / 6 / 2018، رقّيَ إلى رتبة لواء.
في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
- ولد في الكنيسة – قضاء بعلبك بتاريخ 3 / 2 / 1964.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19 / 5 / 1983.
- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 6 / 5 / 1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 1 / 3 / 2018.
- حائز ماجستير في إدارة الأعمال والدراسات الاستراتيجية، ويتقن اللغة الإنكليزية.
- تابع دورات دراسية عدّة في الداخل، وفي الأردن، ودورة إدارة الموارد الدفاعية في الولايات المتحدة الأميركية.
- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر سرية في فوج التدخل الثاني، آمر سرية في فوج التدخل الثالث، رئيس فرعين وقائد كتيبة
في لواء الحرس الجمهوري، رئيس فرع مكافحة الإرهاب والتجسس في مديرية المخابرات، مساعد قائد قطاع جنوب الليطاني، مساعد
مدير المخابرات، ومنسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
- حائز الأوسمة الآتية: الحرب(مرتين)، الوحدة الوطنية، فجر الجنوب، التقدير العسكري من الدرجة الفضية، الاستحقاق اللبناني من الدرجات
الأولى والثانية والثالثة، الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002، الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط، الفخر العسكري من الدرجة
الفضية، مكافحة الإرهاب.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل من السيدة ندى زعيتر وله أربعة أولاد.