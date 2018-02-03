تعيين العميد الركن مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني، وعضواً في المجلس العسكري وترقيته إلى رتبة لواء.

الأربعاء, 13 حزيران 2018

بموجب المرسوم الرقم 3254 تاريخ 11 / 6 / 2018، عين العميد الركن مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الرقم 3253 تاريخ 11 / 6 / 2018، رقّيَ إلى رتبة لواء.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية: