تفقد رئيس الأركان لواء المشاة الثامن وموقع بيت الدين

الثلاثاء, 20 شباط 2018

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قيادة لواء المشاة الثامن في السعديات ووحداته المنتشرة في منطقة الناعمة، حيث جال في مراكزه واطلع على إجراءاته الأمنية المتخذة لطمأنة المواطنين والحفاظ على الاستقرار، كم حضر تمريناً قتالياً نفذته وحدة من اللواء حول مهاجمة مجموعة ارهابية متحصنة داخل مبانٍ سكنية، ثمّ تفقّد بعد ذلك موقع بيت الدين واطلع على مهمّاته ونشاطاته المختلفة.

وقد نوّه رئيس الأركان خلال لقائه الضباط والعسكريين بجهودهم وتضحياتهم، مشدداً على أهمية تكثيف التدريب والحفاظ على الجهوزية العالية لمواجهة الأخطار والتحديات، لافتاً إلى أنّ سلاحنا الأمضى في مواجهة العدو الإسرائيلي، هو الإجماع الوطني حول حقّ لبنان المقدّس في سيادته وأرضه وثرواته النفطية، والجيش سيتحمل مسؤولياته كاملة ولن يفرّط قيد أنملة بهذا الحق، وهو سيتصدى بمختلف الوسائل المتاحة لأي اعتداء إسرائيلي على الأراضي والمياه الإقليمية والاقتصادية اللبنانية، مهما كلّف ذلك من تضحيات.

من جهة أخرى، أكّد رئيس الأركان متانة الوضع الأمني في الداخل، خصوصاً وأن الجيش قد أقفل جميع المعابر غير الشرعية على الحدود الشرقية، والجهد الاستباقي الذي يبذله لاستئصال الخلايا الارهابية، يتمّ بحرفية عالية وهو في تطوّر مستمر.