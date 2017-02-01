تفقد قائد الجيش غرفة عمليات القمّة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية

الجمعة, 18 كانون الثاني 2019

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم يرافقه مدير المخابرات، غرفة عمليات الهيكلية الأمنية المكلّفة حفظ أمن "القمّة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية" بدورتها الرابعة في لواء الحرس الجمهوري في بعبدا، والتي تضّم ممثلّين عن مختلف القوى والأجهزة الأمنية إضافةً إلى الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني. واستمع العماد عون إلى ايجاز من رئيسها عن عمل قسم العمليات الذي يشرف على التدابير والإجراءات الأمنية المتخّذة لحفظ أمن الوفود المشاركة في القمّة وسير أعمالها خلال فترة انعقادها في بيروت.

كذلك اطّلع على البرامج والتقنيات الحديثة المستخدمة لإدارة عمل الوحدات الأمنية المنتشرة على الأرض في محيط مكان انعقاد القمّة والتنسيق في ما بينها.

وأكّد العماد عون أن القوى الأمنية بحال جهوزية تامة، وأن الإجراءات الأمنية المتّخذة تُثبت عزيمتنا وإصرارنا على حفظ أمن المؤتمر وسلامته.