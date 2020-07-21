تفكيك رافعات حديدية وإزالتها عن السفينة Raouf H

الخميس, 17 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

تمكنت وحدات من فوج الأشغال المستقل، بالتعاون مع مجموعة من فوج الهندسة وعناصر الدفاع المدني، من تفكيك رافعات حديدية ضخمة وإزالتها. وكانت قد سقطت جراء انفجار المرفأ على السفينة Raouf H المحمّلة بخمسة آلاف طن من القمح، والراسية على الرصيف رقم 8 قرب مكان الانفجار.

جاءت إزالة الرافعات الحديدية نظراً للخطر الناتج عن بقائها في مكانها واحتمال تحلّل القمح بسبب العوامل الطبيعية، ما قد يؤدي إلى انبعاث غازات سامة وخطرة.

يتم التنسيق مع المعنيين لمعالجة حمولة السفينة.