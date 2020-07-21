تقليد قائد الجيش العماد عون وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط

الجمعة, 20 تشرين الثاني 2020

قلّد رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال François LECOINTRE، باسم رئيس الجمهورية الفرنسية Emmanuel MACRON، قائد الجيش العماد جوزاف عون وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط، وذلك بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne GRILLO.

وخلال حفل التكريم الذي أقيم على متن الفرقاطة الفرنسية ACONIT الراسية في مرفأ بيروت، ألقى الجنرال LECOINTRE كلمة أشاد فيها بمزايا العماد عون القيادية منوّهاً بكفاءته العسكرية، ونزاهته ورؤيته الثاقبة. وأشار إلى أن هذا التكريم هو خير دليل على روابط الصداقة والأخوة التي تجمع جيشي البلدين، اللذين يعملان ضمن القيم الإنسانية ذاتها للحفاظ على السلام والاستقرار. وأضاف أن الجيش الفرنسي يعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، وما الانتشار الأخير للقوات الفرنسية مع الجيش اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، إلا خير دليل على التعاون القائم بينهما لمساعدة اللبنانيين جميعاً.

من جهته شكر العماد عون الجنرال LECOINTRE الموفد من الرئيس الفرنسي على هذا التكريم، وألقى كلمة نوّه فيها بالعلاقات التاريخية الجامعة بين لبنان وفرنسا، ووقوفها إلى جانبه في مختلف الاستحقاقات المفصلية لدعمه ومساعدته. وأضاف: "إن محاربة الإرهاب تشكل أبرز التحديات والتهديدات التي يتشاركها البلدان وتهدد استقرارهما وأمنهما، مشدداً على أهمية الدعم الفرنسي في تطوير قدرات المؤسسة العسكرية، والمساهمة الفاعلة في قوات اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701 للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية".

وأعرب العماد عون في كلمته عن شكره للسلطات الفرنسية على مساعدتها لبنان ومؤازرة الجيش اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن تقليده وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط هو شرف كبير منحه إياه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، وهو في الوقت نفسه تكريم للمؤسسة العسكرية التي تشكل العمود الفقري للبنان، والركيزة الأساسية للاستقرار.

وختم: "أولويتنا هي حماية سيادة لبنان واستقراره مهما كانت الأثمان. ثقة شعبنا والمجتمع الدولي بنا ستبقى المحفّز لنا للمحافظة عليها. تزامناً مع مئوية لبنان الكبير التي كان لفرنسا الصديقة دور بإعلانه، نجدّد العهد بحماية وطننا، أرضاً وشعباً، والدفاع عنه مهما غلت التضحيات".

وفي الختام تمّ تبادل الهدايا التذكارية.



ومما قاله بالصوت: ....