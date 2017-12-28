تكريم رجالات الاستقلال

كرّم لبنان رجالات الاستقلال باحتفالات رمزية أقيمت أمام أضرحتهم، حيث وضع ممثّلو رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة أكاليل من الزهر على هذه الأضرحة، وذلك في حضور ممثّلين لقائد الجيش وذوي المكرّمين وشخصيات.

شملت الاحتفالات أضرحة المغفور لهم: الرئيس الشيخ بشارة الخوري (رأس النبع)، الرئيس كميل شمعون (دير القمر)، الرئيس رياض الصلح (الأوزاعي)، اللواء فؤاد شهاب (غزير)، حبيب أبي شهلا (مار الياس بطينا – بيروت)، سليم تقلا (زوق مكايل)، بيار الجميل (بكفيا)، حميد فرنجية (إهدن)، الرئيس عبد الحميد كرامي (طرابلس)، صبري حمادة (الهرمل)، الرئيس عادل عسيران (صيدا)، الرئيس صائب سلام (قصقص)، مجيد إرسلان (الشويفات)، الرئيس الشهيد رفيق الحريــري (ساحــة الشهــداء)، عدنان الحكيم (الباشورة).

كذلــك، شملــت الاحتفــالات قلعــة راشيــا وبيــت الاستقــلال في بشامــون واللوحــة التذكاريــة للرئيــس الشهيــد رينيــه معــوّض في محلــة الظريــف – بيــروت.