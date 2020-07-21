الخميس, 19 تشرين الثاني 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار تمرين حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب (SOFEX 2020)، نفذت وحدات من فوج مغاوير البحر والقوات البحرية والجوية بالاشتراك مع فريق تدريب أميركي، تمارين تدريبية في جزيرة رمكين مقابل شاطئ طرابلس، تحاكي فرضية الإغارة على مجموعة إرهابية تمارس أعمال التهريب عبر البحر بطريقة غير شرعية، تخللها عمليات تسلل الغطاسين وإخلاء الرهائن والجرحى بواسطة الطوافات.