تمارين مشتركة قبالة مرفأي بيروت وطرابلس

الأربعاء, 20 تموز 2022

نفّذت وحدة من القوات البحرية وعناصر من فوج مغاوير البحر والقوات الجوية بالإضافة إلى عناصر من فريق التدريب الأميركي وفريق من القوات الخاصة الأردنية قبالة مرفأ بيروت، تمريناً يحاكي دهم سفينة، ويتضمن الصعود على متن مركب مختطف والسيطرة عليه. كما نفذت وحدة من لواء المشاة الثاني عشر وعناصر من الطبابة العسكرية قبالة مرفأ طرابلس تمريناً يحاكي حماية منشآت حيوية، وذلك في إطار التمرين المشترك Resolute Union 2022 الذي يُنَفَّذ بالتعاون بين وحدات الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني.