تمرين مشترك بين الجيش اللبناني والسفينة الأندونيسية KRI USMAN HARUN

الجمعة, 13 نيسان 2018

نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية في الجيش، بالاشتراك مع السفينة الحربية الأندونيسية "KRI USMAN HARUN" التابعة للقوة البحرية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تمريناً تكتياً في البقعة البحرية المقابلة لبلدة عمشيت، حول رصد سفينة مشبوهة واعتراضها، تخللته عمليات هبوط من الطوافات على السفينة بواسطة تقنية الحبل السريع، وتمارين دهم وتفتيش سفن.

ويأتي هذا التمرين في إطار التعاون العسكري بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.