تنفيذ تمارين تدريبية قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط

السبت, 26 تشرين الثاني 2022

اختُتم اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي التمرين التدريبي حول الإخلاء الصحي لحالات الطوارئ أثناء العمليات التكتية، بإشراف لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني وبالتعاون مع فريق تدريب من الوكالة الدولية الأوروبية .Frontex

حضر العميد موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات ممثلًا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والدكتور مؤنس فضل الله مدير مكتب وزير الأشغال العامة والنقل المهندس علي حمية ممثلًا الوزير، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، إضافةً إلى ممثلين عن جميع الأجهزة العاملة في المطار.

نُفذ التمرين قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط MEA من قبل كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، ومدرسة الصحة في الطبابة العسكرية، وجهاز أمن المطار، والمديرية العامة للطيران المدني، بمشاركة عناصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني، والصليب الأحمر اللبناني والعاملين في شركة طيران الشرق الأوسط.

يأتي هذا التمرين استكمالًا لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود، ويهدف إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات في المطار، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية العاملة فيه وبين السلطات المدنية أثناء التعامل مع أحداث أمنية طارئة.