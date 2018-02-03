تنفيذ عمليات دهم في البقاع الغربي والكفاءات وتوقيف أشخاص

الثلاثاء, 07 آب 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة للمتابعة، دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه في بلدة المرج - البقاع الغربي، منازل أفراد عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة طالت عدة قرى في منطقتي البقاع الغربي والأوسط، وتم توقيف كل من السوريين: أسعد المحمد الحسين، محمد المحمد الحسين، وعبد الوهاب خالد الخليف. كما أوقفت المدعو علي هلال الفضل، لإقدامه بتواريخ مختلفة على شراء المسروقات من العصابة المذكورة.

من جهة أخرى، أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة الكفاءات – بعبدا، المواطن يوسف كرنيب والسوري بشار رشادات، بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهم كمية من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف بالإضافة إلى مبلغ من المال.

أحيل الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة، وبوشرت التحقيقات.