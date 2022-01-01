تنفيذ عمليات دهم وتحرير مخطوف في حي الشراونة - بعلبك

السبت, 30 تموز 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 / 7 /2022، وفي إطار رصد المطلوب (م.ج.) الذي أقدم مع مجموعة أشخاص على خطف السوري (ب.ط.)، نفذت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، عملية دهم في حي الشروانة – بعلبك، فتعرضت لإطلاق نار وردَّ عناصرها على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل السوري (ع.ع.) وجرح المواطن (ع.ج.) من بين مطلقي النار.

بعد ذلك، دهمت الوحدة المذكورة منزل المطلوب وأوقفت المواطن (ج.ط.) والسوريَّين (ع.أ.) و(ي.ح.)، فيما تمكنت دورية مديرية المخابرات من تحرير المخطوف.

ضُبطت كمية من المواد الأولية والمعدات المستخدَمة في صناعة المخدرات، و5 سيارات و6 أسلحة حربية ومسدس، وكمية من الذخائر وأجهزة المراقبة. كما أُتلف حوالى 3000 متر مربع من الحشيشة المزروعة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.