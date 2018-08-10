تنفيذ مناورة قتالية في منطقة جرد العاقورة بحضور قائد الجيش

الخميس, 30 آب 2018

نفّذ الفوج المجوقل في منطقة جرد العاقورة – اللقلوق، مناورةً قتالية بالذخيرة الحية تحاكي مهاجمة مجموعات إرهابية تسللت وانتشرت على التلال، حضرها قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية في لبنان السيدة Elizabeth Richard والملحقان العسكريّان الأميركي والفرنسي، وعدد من الضباط والمدعوين المدنيين، وبالاشتراك مع القوات الجوية والطبابة العسكرية ووحدات من أفواج المدفعية الأول والمدرعات الأول والمضاد للدروع، حيث تخللها تنفيذ رمايات بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وقد أشاد قائد الجيش بإنجاز عسكريي الفوج المجوقل وبطولاتهم خلال معركة فجر الجرود، بخاصة وأن هذا اليوم يصادف ذكرى انتهاء المعركة المذكورة، كما نوّه بأداء الوحدات الأخرى المنفذة لناحية تكامل الأدوار القتالية في ما بينها والنجاح في الحسم السريع للمعركة، مؤكداً أن الجيش على جهوزية عالية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية في الداخل وعلى الحدود الجنوبية.