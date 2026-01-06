توضيح حول ما يتداوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن أحد المجمعات في منطقة الهرمل

الثلاثاء, 06 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية معلومات حول إيواء مطلوبين ووجود أسلحة داخل أحد المجمعات في منطقة الهرمل.

توضح قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية تقوم بعمليات الدهم للمجمعات والمخيمات بشكل دوري وضمن إطار التدابير الأمنية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلين بالأمن والأشخاص الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، مع الإشارة إلى أنّ عملية الدهم المنفذة بتاريخ 6 /1 /2026 في منطقة الهرمل لم تسفر عن موقوفين أو مضبوطات.