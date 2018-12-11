الأربعاء, 05 كانون الأول 2018

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني والجامعة الأميركية في بيروت (AUB) تشمل تسهيلات خاصة للعسكريين وعائلاتهم. حضر حفل التوقيع قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري على رأس وفد من إدارة الجامعة.

وأكد الدكتور خوري أنّ الجامعة تثمّن فرصة التعاون مع الجيش منوّهاً بالتضحيات التي يقدّمها لأنّه ركنٌ أساسيٌ من أركان الدولة والمجتمع.

من جهته، شكر العماد عون رئيس الجامعة على هذه المبادرة، لافتاً إلى أنّ الجامعة الأميركية واحدة من أعرق الجامعات، التي خرّجت العديد من الشخصيات التي تبوّأت مراكز بارزة في لبنان والعالم.

وذكّر العماد عون أنّ الجيش يشجّع جميع العسكريين على متابعة التحصيل العلمي والثقافي، الذي يوسّع الآفاق الفكرية وقدرة التحليل المنطقي ويساعد في اتخاذ القرار المناسب. مشيراً إلى أنّ العلم هو سلاحٌ مهمٌ يساعد في رفع مستوى أداء العسكريين وكفاءتهم المهنيّة والعسكريّة.

وفي الختام تمّ تبادل الدروع التذكارية.