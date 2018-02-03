الاثنين, 11 حزيران 2018

جرى قبل ظهر اليوم في اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية الأميركية LAU. وقد أكّد رئيس الجامعة الدكتور جوزيف جبرا أنّها منذ انطلاقها في العام 1985، تسعى باستمرار إلى خدمة الوطن، معرباً عن فخره بتوقيع الاتفاقية مع المؤسسة العسكرية التي بذلت الغالي والنفيس من أجل الغير. وأضاف أن الجامعة تضع إمكاناتها في تصرف الجيش، واعداً بتقديم ما يلزم لتنفيذ الاتفاقية وتوفير التسهيلات لمتابعة الضباط تحصيلهم العلمي.

من جهته، شكر قائد الجيش العماد جوزاف عون إدارة الجامعة، مثمناً مبادرتها التي ستفسح المجال أمام الضباط لمتابعة التحصيل العلمي، ما يساعدهم خلال مسيرتهم المهنية على تطوير معارفهم، ويسهّل لهم اتخاذ القرار، فيصبحون بذلك قيمةً مضافة لمؤسستهم. واعتبر العماد عون أن الضابط ليس مجرّد قدرة قتالية، إنما قدرة فكرية أيضاً. كما وجّه شكره الخاص إلى الجامعة كونه من الذين تابعوا دراستهم فيها.