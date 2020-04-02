الأربعاء, 01 تموز 2020

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة البلمند (UOB)، تتضمن بروتوكول تعاون أكاديمي وتسهيلات للعسكريين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين ولعائلات العسكريين الشهداء. وقّع الاتفاقية عن جانب المؤسسة العسكرية قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها البروفسور الياس ورّاق بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

ولفت البروفسور ورّاق إلى أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقة المثمرة بين جامعة البلمند والجيش وتُجسِّد رسالتهما المشتركة في خدمة الوطن.

من جهته، أعرب العماد عون عن شكره وتقديره العميق للجامعة على مبادرتها، معتبراً أن التحصيل العلمي مكون أساسي من مكونات تميّز العسكريين والضباط وتطورهم على الصعيدين الشخصي والمهني.